Киркоров пожаловался на халтуру в музыке

Певец Филипп Киркоров указал на халтуру в творчестве современных артистов

Народный артист России Филипп Киркоров связал тренд на песни 1990-х и 2000-х с низким качеством современных композиций. Его слова передает «Пятый канал».

Исполнитель отметил, что выпущенная 20 лет назад песня «Я эту жизнь тебе отдам» в последнее время стала вирусной, что указывает на ее качество. «Всем захотелось Киркорова немножко послушать. И теперь это уже тренд», — поделился певец.

По словам Киркорова, раньше артисты занимались музыкой профессионально, а теперь «развелось очень много халтуры». «Люди прячутся за таким эффектным фантиком, а по сути конфетка-то гнилая», — считает он.

Ранее Киркоров признался, что многие его песни посвящены бывшей жене, певице Алле Пугачевой. Он подчеркнул, что чувства к ней являются неотъемлемой частью его жизни. По словам певца, в тяжелый период после расставания с Пугачевой появились его хиты «Снег», «Жестокая любовь», «Полетели» и «Просто подари».