Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
10:58, 26 марта 2026Культура

Киркоров пожаловался на халтуру в музыке

Певец Филипп Киркоров указал на халтуру в творчестве современных артистов
Ольга Коровина

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Народный артист России Филипп Киркоров связал тренд на песни 1990-х и 2000-х с низким качеством современных композиций. Его слова передает «Пятый канал».

Исполнитель отметил, что выпущенная 20 лет назад песня «Я эту жизнь тебе отдам» в последнее время стала вирусной, что указывает на ее качество. «Всем захотелось Киркорова немножко послушать. И теперь это уже тренд», — поделился певец.

По словам Киркорова, раньше артисты занимались музыкой профессионально, а теперь «развелось очень много халтуры». «Люди прячутся за таким эффектным фантиком, а по сути конфетка-то гнилая», — считает он.

Ранее Киркоров признался, что многие его песни посвящены бывшей жене, певице Алле Пугачевой. Он подчеркнул, что чувства к ней являются неотъемлемой частью его жизни. По словам певца, в тяжелый период после расставания с Пугачевой появились его хиты «Снег», «Жестокая любовь», «Полетели» и «Просто подари».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok