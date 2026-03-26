27-летняя блогерша назвала себя работницей ЖЭКа на архивном фото и удивила подписчиков

Блогерша Дарья с никнемом kirosinka возмутилась внешним видом на архивном фото. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Инфлюэнсерша показала снимки, сделанные в настоящее время и 11 лет назад, сравнив изменения в собственной внешности. На кадре, снятом в юности, девушка позировала в сером пальто, черной вязаной кофте и шарфе в нейтральных оттенках.

По ее словам, в 16-летнем возрасте она выглядела на 40. «Работника ЖЭКа вызывали?» — иронично сравнила себя с сотрудницей организации Дарья.

Пользователи сети удивились образу юзерши в комментариях под постом. «Сначала не поняла, кто на втором фото», «Шокейшн», «Пытаюсь поверить, что это один и тот же человек», «Афигеть! Не верю своим глазам», «Это ИИ! Ты нас обманываешь», — написали они.

В марте внешность до и после преображения россиянки зрелого возраста восхитила зрителей. Стилист Ольга Дементьева и ее коллеги изменили имидж россиянки с помощью окрашивания и макияжа.