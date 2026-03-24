Внешность до и после преображения россиянки зрелого возраста восхитила зрителей

Стилист Ольга Дементьева и ее коллеги преобразили женщину зрелого возраста и продемонстрировали результат. Ролик появился в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Сначала инфлюэнсер с никнеймом oladementeva1 предстала в кадре с клиенткой, волосы которой были покрыты сединой у корней. Женщина призналась, что перенесла несколько связанных со здоровьем операций, которые отняли у нее силы. В связи с этим россиянке захотелось перемен и радости жизни.

Затем специалисты показали внешность героини видео после смены имиджа. Женщина позировала перед камерой с окрашенными в холодный блонд волосами и освежающим макияжем в нюдовых тонах. Пользователи сети оценили внешний вид посетительницы салона до и после обновления в комментариях.

«Из бабули превратилась в роскошную королеву! Респект!», «Женщина засияла еще больше», «Красавица! Стрижка и цвет подобраны гениально!», «Браво», «Какая же красивая женщина до обновления и какая невероятно красивая и аристократичная леди после», — впечатлились они.

В феврале звездный стилист назвал женщинам старше 30 лет визуально старящие прически. Густав Фуше из Лондона посоветовал не делать прически с короткой и рваной челкой, а также перекрашиваться в слишком теплый блонд.