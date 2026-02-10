Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

14:46, 10 февраля 2026Ценности

Звездный стилист назвал женщинам старше 30 лет визуально старящие прически

Мария Винар

Фото: JC Olivera / Variety via Getty Images

Звездный стилист Густав Фуше из Лондона назвал женщинам зрелого возраста визуально старящие прически. Комментарий публикует Daily Mail.

Так, эксперт заявил, что женщинам старше 30 лет не стоит делать прически с короткой и рваной челкой, а также перекрашиваться в слишком теплый блонд. При этом он призвал следовать примеру актрисы Дженнифер Лоуренс. «Она — прекрасный пример баланса. Ей идут как светлые, так и темные оттенки, но она избегает крайностей, выбирая мягкий и подходящий к ее коже цвет. Длинная челка подчеркивает ее выразительные черты лица, а не подавляет их», — объяснил Фуше.

В то же время читательницам старше 40 лет стилист порекомендовал присмотреться к образу актрисы Риз Уизерспун. По его словам, 49-летняя звезда фильма «Блондинка в законе» никогда не осветляет корни волос и благодаря этому выглядит безупречно для своего возраста. «Многие женщины в таком возрасте осветляют волосы, чтобы замаскировать седину. Но здесь важно понимать, как тон кожи будет сочетаться с вашей прической», — пояснил собеседник издания.

50-летним женщинам Фуше посоветовал не злоупотреблять темными оттенками. В качестве примера он привел звезду «Друзей» Кортни Кокс. «Актриса носит очень глубокий каштановый оттенок. Хотя он и блестит и красиво переливается, но выглядит визуально броско», — отметил он.

В ноябре прошлого года топ-стилист Александр Аванесов назвал россиянкам тренды в стрижках и окрашиваниях волос на зиму.

