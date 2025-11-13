Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:44, 13 ноября 2025ЦенностиЭксклюзив

Россиянкам назвали тренды в стрижках и окрашиваниях волос на зиму

Стилист Аванесов назвал стрижки с нарочитой небрежностью трендом зимы
Мария Винар

Фото: hedgehog94 / Shutterstock / Fotodom

Топ-стилист бьюти-пространства «Шевелюр» Александр Аванесов назвал россиянкам тренды в стрижках и окрашиваниях волос на зиму. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

Эксперт рассказал, что в грядущем сезоне будут преобладать стрижки с нарочитой небрежностью. По его словам, к ним относятся бикси с чуть растрепанными краями, который с большим удовольствием долгие годы носит британская актриса Кира Найтли. Кроме того, специалист упомянул боб с удлиненными прядями у лица и боковым пробором и стрижку wolf cut.

Материалы по теме:
«В душе они ощущают себя испорченными» Девочки по всему миру хотят выглядеть как взрослые. Как соцсети лишили их детства?
«В душе они ощущают себя испорченными»Девочки по всему миру хотят выглядеть как взрослые. Как соцсети лишили их детства?
25 сентября 2025
«Еле спасли» Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
«Еле спасли»Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
21 июня 2021

Что касается окрашиваний, зимой станут популярными холодные оттенки с теплым подтоном и мягкий блеск. Так, Аванесов посоветовал присмотреться к оттенку Molten Brunette («Расплавленный шоколад»), который представляет собой густой шоколадный цвет с карамельными и янтарными переливами, а также к Vanilla-Almond Blonde («Ванильно-миндальный блонд»). В данной технике вся длина волос окрашивается в теплый сливочный цвет, а корни — в ореховый.

Вдобавок собеседник издания отметил среди актуальных окрашиваний Cherry Cola («Вишневая кола»), Plum («Слива») и Cranberry Brown («Клюквенно-коричневый»), подразумевающих красные и ягодные тона.

Также Аванесов напомнил про балаяж. При этом он уточнил, что мастера используют в этой технике так называемые многотональные переходы, которые позволяют окрашенным волосам незаметно отрастать.

В июне бренд-стилист Яна Кондратьева назвала россиянкам привлекающие внимание мужчин прически.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский НПЗ полностью остановил переработку нефти

    Появилась возможность купить дом с вышкой ЛЭП на участке

    Пашинян прилюдно отчитал чиновника из-за одной проблемы

    Самая красивая россиянка рассказала об атмосфере на конкурсе «Мисс Вселенная»

    Мерц предъявил требование к Зеленскому из-за коррупционного скандала

    С Дурова сняли судебные ограничения во Франции

    Захарова объяснила отказ итальянской газеты публиковать интервью Лаврова

    Около 20 подростков напали на помощника машиниста в российском регионе

    Названо число употребляющих наркотики в России

    Москвичей предупредили об опасности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости