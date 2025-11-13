Россиянкам назвали тренды в стрижках и окрашиваниях волос на зиму

Стилист Аванесов назвал стрижки с нарочитой небрежностью трендом зимы

Топ-стилист бьюти-пространства «Шевелюр» Александр Аванесов назвал россиянкам тренды в стрижках и окрашиваниях волос на зиму. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

Эксперт рассказал, что в грядущем сезоне будут преобладать стрижки с нарочитой небрежностью. По его словам, к ним относятся бикси с чуть растрепанными краями, который с большим удовольствием долгие годы носит британская актриса Кира Найтли. Кроме того, специалист упомянул боб с удлиненными прядями у лица и боковым пробором и стрижку wolf cut.

Что касается окрашиваний, зимой станут популярными холодные оттенки с теплым подтоном и мягкий блеск. Так, Аванесов посоветовал присмотреться к оттенку Molten Brunette («Расплавленный шоколад»), который представляет собой густой шоколадный цвет с карамельными и янтарными переливами, а также к Vanilla-Almond Blonde («Ванильно-миндальный блонд»). В данной технике вся длина волос окрашивается в теплый сливочный цвет, а корни — в ореховый.

Вдобавок собеседник издания отметил среди актуальных окрашиваний Cherry Cola («Вишневая кола»), Plum («Слива») и Cranberry Brown («Клюквенно-коричневый»), подразумевающих красные и ягодные тона.

Также Аванесов напомнил про балаяж. При этом он уточнил, что мастера используют в этой технике так называемые многотональные переходы, которые позволяют окрашенным волосам незаметно отрастать.

