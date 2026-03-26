Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:45, 26 марта 2026Россия

Боец СВО рассказал о борьбе с украинскими дронами с помощью веревок с гайками

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Российский боец 4-й бригады Южной группировки войск с позывным Александр сбивает украинские дроны в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине с помощью веревок с гайками. Об этом он рассказал в беседе с RT.

По словам военнослужащего, веревка нужна для того, чтобы беспилотник противника в ней запутался, и так проще будет его украсть — веревки сбрасывают на лопасти коптеров, где они запутываются, и дрон превращается в подвешенный груз.

«Забрал и понес его домой. Противник может картинку наблюдать, но сделать уже ничего не может. Он просто смотрит, куда он улетает, и то, пока у него связь не пропадет», — отметил Александр, добавив, что затем эти дроны перепрошивают и используют для дальнейшей работы Вооруженных сил России.

Рассказывая особенности такой работы, военнослужащий отметил, что для этих целей используются разные веревки для разных видов беспилотников. Так, нередко использовалась бельевая веревка.

«Изначально можешь сбросить одну веревку — если она для него тонкая, он ее перерубает. У Mavic винты меньше. Но если это FPV, то тут лучше использовать более толстую веревку — он ее уже не перерубит», — заключил Александр.

Только за январь он сбил 105 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), за все время нахождения на СВО с 2024 года — около 1,5 тысяч.

Ранее сообщалось, что российский оператор беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Запад» с позывным Сварог сбил в зоне СВО 142 гексакоптера «Баба-Яга» ВСУ и раскрыл детали ведения воздушных боев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Турция сделала заявление об атаке на свой танкер

    Зеленский объявил о решении по вопросу вывода войск из Донбасса

    Пилот упавшего на дом в российском регионе вертолета не умел им управлять

    Зеленский рассказал о своих отношениях с Трампом

    Сорвана атака дронами с гранатами по военному аэродрому в российском регионе

    На Украине заявили о приближении финансовой катастрофы

    Боец СВО рассказал о борьбе с украинскими дронами с помощью веревок с гайками

    Киркоров рассказал о зависимости 13-летнего сына

    Названы потери России в экспорте нефти от действий Украины

    27-летняя блогерша назвала себя работницей ЖЭКа на архивном фото и удивила подписчиков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok