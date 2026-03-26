Боец СВО рассказал о борьбе с украинскими дронами с помощью веревок с гайками

RT: Боец СВО сбивает украинские дроны с помощью веревок с гайками

Российский боец 4-й бригады Южной группировки войск с позывным Александр сбивает украинские дроны в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине с помощью веревок с гайками. Об этом он рассказал в беседе с RT.

По словам военнослужащего, веревка нужна для того, чтобы беспилотник противника в ней запутался, и так проще будет его украсть — веревки сбрасывают на лопасти коптеров, где они запутываются, и дрон превращается в подвешенный груз.

«Забрал и понес его домой. Противник может картинку наблюдать, но сделать уже ничего не может. Он просто смотрит, куда он улетает, и то, пока у него связь не пропадет», — отметил Александр, добавив, что затем эти дроны перепрошивают и используют для дальнейшей работы Вооруженных сил России.

Рассказывая особенности такой работы, военнослужащий отметил, что для этих целей используются разные веревки для разных видов беспилотников. Так, нередко использовалась бельевая веревка.

«Изначально можешь сбросить одну веревку — если она для него тонкая, он ее перерубает. У Mavic винты меньше. Но если это FPV, то тут лучше использовать более толстую веревку — он ее уже не перерубит», — заключил Александр.

Только за январь он сбил 105 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), за все время нахождения на СВО с 2024 года — около 1,5 тысяч.

Ранее сообщалось, что российский оператор беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Запад» с позывным Сварог сбил в зоне СВО 142 гексакоптера «Баба-Яга» ВСУ и раскрыл детали ведения воздушных боев.