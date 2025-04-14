Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
02:57, 14 апреля 2025Культура

Раскрыты интересы Ефремова после освобождения

Kp.ru: Ефремов держит Великий пост и обращен к религии после освобождения по УДО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Михаил Ефремов

Михаил Ефремов. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

После освобождения из колонии заслуженный артист России Михаил Ефремов ведет закрытый образ жизни. Он проводит время с семьей и друзьями, воздерживаясь от работы и общения с прессой, пишет kp.ru.

Издание раскрыло интересы Ефремова и сообщило, что он держит Великий пост. Сообщалось, что актер встретит Вербное воскресенье в церкви вместе со своими близкими.

Кроме того, Ефремов намерен посетить места захоронений своих родителей и Сергея Захарова, ставшего жертвой аварии, за которую осудили актера.

9 апреля Михаил Ефремов вышел на свободу из колонии в Белгородской области по условно-досрочному освобождению (УДО). Позже журналисты стерегли артиста возле его квартиры.

    Обсудить
    Последние новости

    В России предложили запретить деятельность коллекторов. Соответствующий законопроект внесут в Госдуму

    Российская школьница попала в больницу после концерта рэпера

    Глава СК заинтересовался незаконными молитвами мигрантов в российском регионе

    Зеленский позвал Трампа на Украину

    Бритни Спирс оголила грудь на пляже

    В Раде раскрыли сроки обвала фронта ВСУ

    Сотрудник школы несколько лет снимал видео под юбками учительниц

    Россиянка получила ранения при атаке беспилотника ВСУ

    Раскрыта возможная цель украинских дронов в Тульской области

    Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше