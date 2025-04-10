Ефремов раскрыл планы на водительские права

Михаил Ефремов заявил, что не собирается восстанавливать водительские права

Вышедший из колонии актер Михаил Ефремов признался, что не собирается восстанавливать свои водительские права. Его слова приводит «РЕН ТВ».

На вопрос корреспондента телеканала, намерен ли артист вернуться за руль автомобиля, Ефремов ответил, что не хочет этого делать.

9 апреля Ефремов вышел на свободу из Алексеевской колонии в Белгородской области.

Условно-досрочное освобождение (УДО) артиста суд одобрил в конце прошлого месяца. В заключении Ефремов провел более четырех лет из назначенного ему срока. Изначально его приговорили к восьми годам лишения свободы, позже срок сократили до 7,5 года, а следом — УДО.