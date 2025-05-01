При атаке дрона ВСУ в Званном пострадал мужчина

При атаке дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Званное Глушковского района Курской области пострадал мужчина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«В результате атаки разрушен жилой дом, повреждено здание Дома культуры. К сожалению, есть раненые: мужчина 1961 года рождения получил термические ожоги I и II степени рук и голени», — написал чиновник.
Хинштейн добавил, что пострадавший отправлен в областную больницу и его жизни угрозы нет.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что эвакуационные группы ВСУ все еще прикрывают отход частей в Курской области, их работа фиксируется бойцами Российской армии.