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17:35, 1 мая 2025Россия

При атаке дрона ВСУ в Званном пострадал мужчина

Врио губернатора Хинштейн: При атаке дрона ВСУ в Званном пострадал мужчина
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

При атаке дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Званное Глушковского района Курской области пострадал мужчина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«В результате атаки разрушен жилой дом, повреждено здание Дома культуры. К сожалению, есть раненые: мужчина 1961 года рождения получил термические ожоги I и II степени рук и голени», — написал чиновник.

Хинштейн добавил, что пострадавший отправлен в областную больницу и его жизни угрозы нет.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что эвакуационные группы ВСУ все еще прикрывают отход частей в Курской области, их работа фиксируется бойцами Российской армии.

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