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05:48, 1 мая 2025Россия

Марочко рассказал об оставшихся в Курской области группах ВСУ

Марочко: Эвакуационные группы ВСУ еще прикрывают отход в Курской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Эвакуационные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) все еще прикрывают отход частей в Курской области, их работа фиксируется бойцами Российской армии. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

По его словам, разрозненные группы ВСУ все еще покидают территорию российского региона.

«На курском направлении действует ряд так называемых эвакуационных групп противника, которые огнем прикрывают отход своих сил и средств. Но по характеру действий могу сказать, что между подразделениями отмечаются неслаженные действия, поскольку фиксировался дружественный огонь», — рассказал Марочко.

В субботу, 26 апреля, начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. По его словам. в этот день российские войска заняли последний населенный пункт в регионе.

Позднее президент России сообщил, что оставшимся в Курской области бойцам ВСУ предлагают сдаться.

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