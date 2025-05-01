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08:46, 1 мая 2025Силовые структуры

Раскрыты колоссальные потери элитного шестого отряда ВСУ в Сумской области

ТАСС: Элитный 6-й отряд ССО ВСУ несет колоссальные потери в Сумской области
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Элитный шестой отряд сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) терпит серьезные потери в боях на территории Сумской области. Такие данные раскрыл ТАСС источник в российских силовых структурах.

«Командование ВСУ усилило позиции сводных отрядов украинских десантников и морпехов (36-й отдельной бригады морской пехоты ВМСУ) военнослужащими шестого отряда ССО — одного из самых боеспособных подразделений противника», — уточнил собеседник агентства. По его словам, колоссальные потери в рядах этого отряда уже подтверждаются данными в некрологах.

Также сообщается, что украинские командиры продолжают использовать в качестве обычной пехоты подразделения, которые были сформированы для организации диверсий в глубоком тылу.

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