ТАСС: Элитный 6-й отряд ССО ВСУ несет колоссальные потери в Сумской области

Элитный шестой отряд сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) терпит серьезные потери в боях на территории Сумской области. Такие данные раскрыл ТАСС источник в российских силовых структурах.

«Командование ВСУ усилило позиции сводных отрядов украинских десантников и морпехов (36-й отдельной бригады морской пехоты ВМСУ) военнослужащими шестого отряда ССО — одного из самых боеспособных подразделений противника», — уточнил собеседник агентства. По его словам, колоссальные потери в рядах этого отряда уже подтверждаются данными в некрологах.

Также сообщается, что украинские командиры продолжают использовать в качестве обычной пехоты подразделения, которые были сформированы для организации диверсий в глубоком тылу.