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12:13, 1 мая 2025Мир

Раскрыты условия прекращения военной помощи США Украине

The Times: Без новых пакетов от США поток помощи Украине иссякнет через полгода
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Matt Rourke / AP

Если США выйдут из переговоров по Украине и не будут выделять ей новые пакеты помощи, поток поставок американского оружия Киеву иссякнет через полгода. Об этом пишет The Times со ссылкой на аналитиков.

«Если американцы не продолжат [поставлять] противовоздушную оборону, это будет очень сложно. Я надеюсь, что этого не произойдет», — заявила изданию украинский депутат Соломия Бобровская.

В публикации отмечается, что вопрос, прекратят ли США отправку оружия в случае своего выхода из переговоров, «терзает умы украинских и европейских лидеров». По данным аналитиков, поток поставок «прекратится в течение шести месяцев», если США откажутся от посредничества в разрешении конфликта и не будут выделять новые пакеты вооружений. Согласно материалу, при этом условии по истечении полугода Украина «окажется в явно невыгодном положении».

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп задумался о выходе из процесса мирных переговоров между Россией и Украиной, осознав их сложность.

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