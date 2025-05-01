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22:57, 1 мая 2025Мир

Россия оценила выдвижение Уолтца в постпреды США

Полянский заявил, что с нетерпением ждет сотрудничества с Уолтцем в ООН
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Валерий Шарифулин

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что готов работать с Майком Уолтцем, чью кандидатуру на пост постпреда США выдвинул американский лидер Дональд Трамп. Выдвижение Уолтца он оценил в соцсети X.

«С нетерпением жду сотрудничества в ООН!» — написал Полянский.

Ранее CBS News, ссылаясь на источники, сообщил, что Уолтц и его заместитель Алекс Вонг вскоре покинут свои посты. Телеканал заметил, что уход чиновников будет представлен администрацией Трампа как реорганизация, а не уступка внешнему давлению из-за скандала с утечкой переписки в мессенджере Signal.

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