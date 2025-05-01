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12:34, 1 мая 2025Путешествия

Россиянин пообщался с девушкой из Швеции и узнал правду о мигрантах в стране

Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: TT News Agency / Johan Nilsson / Reuters

Российский путешественник Алексей Кутовой пообщался с девушкой из Швеции и узнал правду о проблемах с безопасностью в стране на фоне притока мигрантов. Историей знакомой он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам шведки, она выросла в Гетеборге, и раньше город был уютным и безопасным, «с этим шведским чувством, что все вокруг свои». Примерно с 2016 года в Швецию приехало много беженцев, и ситуация изменилась.

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Собеседница Кутового рассказала, что она и ее подруги были вынуждены стать бдительнее. «Беру такси вместо трамвая, держу телефон наготове. Это уже вошло в привычку. Одеваюсь свободно, как и большинство девушек», — призналась знакомая Кутового. Было несколько случаев, когда девушек на улицах преследовали незнакомые мужчины, отпускавшие шутки в их сторону.

При этом шведка заверила, что в ее стране не страшно, однако осторожность по вечерам не бывает лишней. «Я не думаю, что во всем виноваты приезжие, но жалоб на неприятные инциденты в общественных местах стало больше», — процитировал ее Кутовой.

Ранее другой российский путешественник побывал на пляже в Испании и рассказал о «любопытных мигрантах». По его словам, они не купаются, но любят смотреть на местных девушек.

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