Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:36, 24 апреля 2025Путешествия

Россиянин побывал на пляже в Испании и рассказал о «любвеобильных мигрантах»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Unsplash

Российский путешественник побывал на пляже в Барселоне, Испания, и поделился впечатлениями. Свои наблюдения он описал в блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

«Первое, что сразу же бросается в глаза, — это чистота, — рассказал автор. — На пляже едва ли получиться найти брошенную бумажку, банку или даже окурок». Он объяснил, что на берегу регулярно убираются дворники, многие из которых — приезжие из других стран.

По словам блогера, «любвеобильные мигранты» любят смотреть на местных девушек. «Они не купаются, не загорают, даже не снимают верхнюю одежду, а просто глазеют на отдыхающих», — добавил он.

При этом блогер увидел много красивых девушек. Он объяснил, что на пляже Барселоны часто проходят кастинги для кино. «Если девушке повезет, то ее заметят продюсеры и могут предложить хороший контракт на съемку», — отметил автор.

Ранее этот же путешественник поделился впечатлениями от похода на пляж в Германии. По его словам, многие женщины там загорают топлес.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России нанесли комбинированный ракетный удар по объектам Украины

    Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с полисами ОМС

    Названы российские города с самым дорогим жильем

    Маршал пожаловался на размер пенсии

    В России рассказали о новых возможных договорах с США

    На Украине рассказали о ситуации с ПВО

    Желание Европы отправить миротворцев на Украину поменялось

    В Польше потребовали от Украины признать Крым российским

    Стало известно о попытке ВСУ перебросить в Курскую область три роты штурмовиков

    «Самый красивый» аристократ Европы развелся с российской графиней после двух лет брака

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости