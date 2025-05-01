С Тимати взыскали долг

Суд взыскал с рэпера Тимати долг по оплате коммунальных платежей

Мировой суд по искам Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы взыскал долг по оплате коммунальных платежей с рэпера Тимати (настоящее имя – Тимур Юнусов). Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что 30 апреля было рассмотрено два иска от фонда к Юнусову. Сумма задолженностей не раскрывается.

До этого Московский суд взыскал долг по коммунальным платежам с певицы Жанны Агузаровой. Сумма накопившегося долга артистки не раскрывается.

Ранее Мировой суд Таганского района города Москвы взыскал долг с певца Сергея Жукова. Известно, что лидер группы «Руки Вверх!» задолжал крупную сумму за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ).