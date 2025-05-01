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17:55, 1 мая 2025Культура

Сафронов заявил о важной роли портрета Трампа в восстановлении связей между США и Россией

Reuters: Никас Сафронов выразил надежду на мир после написания портрета Трампа
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Художник Никас Сафронов выразил надежду, что написанный им портрет американского президента Дональда Трампа принесет мир. Его слова приводит издание Reuters.

Как заявил Сафронов, российский лидер Владимир Путин позвонил ему после того, как вручил портрет Трампу. «Он поблагодарил меня и сказал, что работа ему понравилась. Это был короткий разговор», ─ отметил художник.

По словам Сафронова, для него стало неожиданностью, что картина попала в руки Трампа, ведь ее забирали бывшие клиенты, которые, как выяснилось, работают на российское правительство. Художник выразил надежду, что портрет поспособствует восстановлению связей между США и Россией. В заключение он отметил, что картина должна сыграть важную роль и принести мир во всем мире.

Ранее Никас Сафронов заявил, что его работа является бесценной. Он обрадовался, что искусство является частью миротворческого процесса.

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