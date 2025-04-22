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23:16, 22 апреля 2025Культура

Никас Сафронов оценил написанный им портрет Трампа

Художник Никас Сафронов назвал бесценным и миротворческим свой портрет Трампа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Никас Сафронов

Никас Сафронов. Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Народный художник России Никас Сафронов прокомментировал написанный им портрет президента США Дональда Трампа. Его слова приводит РИА Новости.

Сафронов оценил свою работу и назвал ее бесценной, поскольку портрет был подарен в момент геополитического напряжения.

«Я счастлив, что искусство может быть частью миротворческого процесса», — отметил он.

Художник добавил, что ему было лестно услышать слова помощника Трампа Стива Уиткоффа о реакции американского президента на подарок. Сафронов подчеркнул, что портрет стал для него знаковой работой.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин в марте 2025 года подарил Трампу его портрет кисти Сафронова. На нем американский президент изображен во время известной сцены с покушением в рамках предвыборной гонки в США.

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