Никас Сафронов оценил написанный им портрет Трампа

Художник Никас Сафронов назвал бесценным и миротворческим свой портрет Трампа

Народный художник России Никас Сафронов прокомментировал написанный им портрет президента США Дональда Трампа. Его слова приводит РИА Новости.

Сафронов оценил свою работу и назвал ее бесценной, поскольку портрет был подарен в момент геополитического напряжения.

«Я счастлив, что искусство может быть частью миротворческого процесса», — отметил он.

Художник добавил, что ему было лестно услышать слова помощника Трампа Стива Уиткоффа о реакции американского президента на подарок. Сафронов подчеркнул, что портрет стал для него знаковой работой.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин в марте 2025 года подарил Трампу его портрет кисти Сафронова. На нем американский президент изображен во время известной сцены с покушением в рамках предвыборной гонки в США.