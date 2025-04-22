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18:48, 22 апреля 2025Культура

Опубликована подаренная Путиным Трампу таинственная картина

Владимир Путин подарил Трампу его портрет кисти художника Никаса Сафронова
Андрей Шеньшаков

Изображение: Пресс-служба Никаса Сафронова

Стало известно, какую картину президент России Владимир Путин подарил своему американскому коллеге Дональду Трампу в марте 2025 года. Изображение произведения опубликовал телеканал CNN.

Оказалось, что глава государства преподнес Трампу его портрет, написанный художником Никасом Сафроновым. На нем Дональд изображен во время известной сцены с покушением во время предвыборной гонки в США.

Изображение: Пресс-служба Никаса Сафронова

Издание отмечает, что этот подарок может сыграть свою роль в сближении США и России. Сообщается, что сам автор не стал брать деньги за создание полотна, понимая его значимость.

Ранее стало известно, что Никас Сафронов рассказал о последней встрече с Папой Римским. Он сообщил, что молился за здоровье понтифика каждый день.

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