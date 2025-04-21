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12:12, 21 апреля 2025Культура

Никас Сафронов рассказал о последней встрече с Папой Римским

Никас Сафронов признался, что молился за здоровье Папы Римского каждый день
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Художник Никас Сафронов рассказал, что каждый день молился за здоровье Папы Римского Франциска (имя при рождении Хорхе Марио Бергольо — прим. «Ленты.ру»), о смерти которого стало известно 21 апреля. Этим художник поделился в беседе с сайтом «Страсти».

«Когда я услышал, что папе стало плохо, молился за его здоровье каждый день. Для меня лично и для всего мира его уход — большая потеря. Я соболезную каждому. Он очень любил и уважал русскую культуру и хотел, чтобы европейцы лучше ее узнали», — заявил Никас.

Он также признался, что проникся симпатией к главе Римско-католической церкви. Понтифик покорил его своим открытым сердцем, широкими взглядами на мир и мудростью.

Сафронов рассказал также, что за несколько недель до своей кончины понтифик встречался с ним и благословил на проведение выставок в Ватикане и Европе. Однако художник пояснил, что на данный момент неизвестно, состоится выставка или нет.

Папа Римский Франциск скончался на 89-м году жизни в своей резиденции Каса Санта-Марта в Ватикане. В феврале этого года Франциск был госпитализирован с двусторонней пневмонией, он также перенес бронхоспазм.

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