Никас Сафронов рассказал о последней встрече с Папой Римским

Никас Сафронов признался, что молился за здоровье Папы Римского каждый день

Художник Никас Сафронов рассказал, что каждый день молился за здоровье Папы Римского Франциска (имя при рождении Хорхе Марио Бергольо — прим. «Ленты.ру»), о смерти которого стало известно 21 апреля. Этим художник поделился в беседе с сайтом «Страсти».

«Когда я услышал, что папе стало плохо, молился за его здоровье каждый день. Для меня лично и для всего мира его уход — большая потеря. Я соболезную каждому. Он очень любил и уважал русскую культуру и хотел, чтобы европейцы лучше ее узнали», — заявил Никас.

Он также признался, что проникся симпатией к главе Римско-католической церкви. Понтифик покорил его своим открытым сердцем, широкими взглядами на мир и мудростью.

Сафронов рассказал также, что за несколько недель до своей кончины понтифик встречался с ним и благословил на проведение выставок в Ватикане и Европе. Однако художник пояснил, что на данный момент неизвестно, состоится выставка или нет.

Папа Римский Франциск скончался на 89-м году жизни в своей резиденции Каса Санта-Марта в Ватикане. В феврале этого года Франциск был госпитализирован с двусторонней пневмонией, он также перенес бронхоспазм.