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13:07, 1 мая 2025Экономика

Состояние богатейших россиян выросло

Bloomberg: Состояние богатейших россиян выросло почти на 15 миллиардов долларов
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Alena Matrosova / Shutterstock / Fotodom

Состояние богатейших россиян с начала 2025 года выросло почти на 15 миллиардов долларов. Об этом стало известно из обновленного индекса «Индекса миллиардеров», представляемого агентством Bloomberg.

Согласно Bloomberg Billionaires Index, с начала года акционер компании «Металлоинвест» Алишер Усманов увеличил свой капитал на 3,64 миллиарда долларов — до 16,9 миллиарда. Второе место по приросту состояния занял сооснователь компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко, заработавший 2,52 миллиарда. Теперь его состояние оценивается в 22,7 миллиарда долларов.

Наибольшие убытки среди российских миллиардеров, согласно Bloomberg, понес председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин. В 2025 году его состояние сократилось на 2,3 миллиарда долларов — до 23,5 миллиарда.

В апреле из данных Bloomberg Billionaire Index стало известно, что совокупное состояние богатейших людей мира рекордно выросло после решения президента США Дональда Трампа отложить сроки вступления в силу повышенных пошлин в отношении продукции из 75 стран.

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