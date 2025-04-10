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13:24, 10 апреля 2025Экономика

Состояние богатейших людей мира рекордно выросло

BBI: Состояние богатейших людей мира выросло на рекордные $304 миллиарда
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Carlos Barria / File Photo / Reuters

Совокупное состояние богатейших людей мира рекордно выросло после решения президента США Дональда Трампа отложить сроки вступления в силу повышенных пошлин в отношении продукции из 75 стран. Об этом свидетельствуют данные обновленного «Индекса миллиардеров» (Bloomberg Billionaire Index).

Богатейшие бизнесмены мира нарастили свой капитал на рекордные 304 миллиарда долларов. Предыдущий максимум (плюс 233 миллиарда) был зафиксирован в марте 2022 года после того, как Федеральная резервная система США повысила базовую процентную ставку.

Больше всех на росте стоимости акций заработал владелец компаний Tesla и Space X Илон Маск. Состояние американского предпринимателя за сутки увеличилось в общей сложности на 35,9 миллиарда долларов и достигло 326 миллиардов. Наращиванию капитала во многом поспособствовал резкое удорожание ценных бумаг Tesla, стоимость которых подскочила на 23 процента.

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17 марта 2025

Состояние главы корпорации Meta, признанной в России экстремистской организацией, Марка Цукерберга, в свою очередь, выросло на 26 миллиардов долларов. Топ-3 предпринимателей с наибольшим приростом капитала замкнул руководитель технологической компании Nvidia Дженсен Хуанг (плюс 15,5 миллиарда).

Ранее президент США Дональд Трамп принял решение отложить введение повышенных пошлин в отношении продукции из ряда стран на 90 дней. Исключением стал Китай, продукцию которого обложили ставкой в 125 процентов от таможенной стоимости. Глава Белого дома объяснил эту меру «неуважением Пекина к мировым рынкам». Газета The New York Times (NYT) сочла приостановку действия повышенных пошлин перестраховкой Вашингтона.

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