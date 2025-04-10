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11:55, 10 апреля 2025Экономика

В США назвали причину приостановки действия повышенных пошлин

NYT: Приостановка действия повышенных пошлин США связана с угрозой финкризиса
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Причиной решения президента США Дональда Трампа отложить сроки вступления в силу повышенных импортных пошлин в отношении продукции из 75 стран стала угроза глобального финансового кризиса. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

В противном случае, отмечается в материале, обрушение мировых финансовых рынков, в отличие от коллапсов 2008 и 2020 годов, напрямую бы ассоциировалось с агрессивной торгово-экономической политикой главы Белого дома. В результате Трамп решил не брать на себя столь большую ответственность и повременить с введением повышенных тарифов.

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Представители администрации Трампа все еще опасаются дальнейшего обвала мировых фондовых и сырьевых рынков и паники среди финансистов. Подобные биржевые настроения в конечном счете могут нанести значительный вред как американской, так и глобальной экономике. «Решение Трампа было продиктовано страхом, что его ставка на тарифы может обернуться финансовым кризисом», — заключается в статье.

В ближайшие три месяца размер базовой импортной пошлины США составит 10 процентов от таможенной стоимости продукции, поступающей на территорию страны. Исключением стал Китай, товары которого американские власти обложили повышенной ставкой в 125 процентов. Трамп объяснил это «неуважением Пекина к мировым рынкам» и отказом КНР отменить дополнительные пошлины на продукцию из США. У остальных стран будет 90 дней для переговоров с Вашингтоном по поводу смягчения двусторонних таможенных тарифов.

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