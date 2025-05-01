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22:14, 1 мая 2025Мир

Стало известно о подготовке Евросоюза новых антироссийских санкций

Глава МИД Франции Барро: Страны Европы готовят новый пакет санкций против РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Европейские страны готовят новый пакет санкций против России, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство AFP.

«Мы, европейцы, собираемся поддержать эту американскую инициативу 17-м пакетом санкций», — сказал министр.

Ранее официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что возможность новых американских санкций против России сохраняется. Она допустила возможность их введения, однако не уточнила, что послужит поводом для этого решения. Чиновница также подчеркнула, что Вашингтон в настоящее время не снимает с РФ никакие из существующих ограничений, введенных ранее.

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