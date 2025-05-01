Трамп оценил сделку с Украиной по недрам

Трамп: США могут получить свыше $350 млрд по сделке с Украиной по недрам

США в теории могут получить свыше 350 миллиардов долларов по заключенному с Украиной соглашению о полезных ископаемых. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп в эфире телеканала NewsNation.

Глава Белого дома подчеркнул, что редкоземельные металлы — «большой актив» Украины. Американский лидер объяснил, что упомянутую сумму передал властям республики в виде финансовых траншей и через поставки оружия.

Помимо этого, Трамп рассказал, как на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ватикане подчеркнул, что «будет очень хорошо», если США и Украина «заключат сделку и он [Зеленский] ее подпишет».

По данным Bloomberg, Вашингтон после подписания соглашения получит доступ к инвестиционным проектам по разработке природных ресурсов Украины, в том числе алюминий, графит, нефть и природный газ.