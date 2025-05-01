Трамп призвал прекратить закупки нефти из Ирана

Трамп пригрозил вторичными санкциями за покупку иранской нефти

Президент США Дональд Трамп заявил, что покупатели нефти и нефтепродуктов у Ирана столкнутся со вторичными санкциями. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Трамп подчеркнул, что покупателям ресурса из Ирана не позволят вести бизнес с США «в какой-либо форме». Поэтому он призвал прекратить закупки иранской нефти.

«Любая страна или лицо, которые покупают хоть какое-либо количество нефти или нефтепродуктов у Ирана, немедленно столкнутся со вторичными санкциями», — пригрозил он.

Ранее США обрушили новые санкции на иранскую нефть. Американский государственный секретарь Марко Рубио заявил, что ограничения ввели против семи компаний, занятых торговлей иранской нефтью. Кроме того, два судна определили как «заблокированную собственность».