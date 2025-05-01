Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:51, 1 мая 2025Экономика

Трамп призвал прекратить закупки нефти из Ирана

Трамп пригрозил вторичными санкциями за покупку иранской нефти
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что покупатели нефти и нефтепродуктов у Ирана столкнутся со вторичными санкциями. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Трамп подчеркнул, что покупателям ресурса из Ирана не позволят вести бизнес с США «в какой-либо форме». Поэтому он призвал прекратить закупки иранской нефти.

«Любая страна или лицо, которые покупают хоть какое-либо количество нефти или нефтепродуктов у Ирана, немедленно столкнутся со вторичными санкциями», — пригрозил он.

Ранее США обрушили новые санкции на иранскую нефть. Американский государственный секретарь Марко Рубио заявил, что ограничения ввели против семи компаний, занятых торговлей иранской нефтью. Кроме того, два судна определили как «заблокированную собственность».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Уолтц покинул пост советника Трампа

    РСТ обратился в Минтранс из-за пробки перед Крымским мостом

    Стало известно о подготовке ВСУ комбинированной атаки на Крым

    На Западе назвали возможного посредника между Индией и Пакистаном

    В Запорожье сообщили о серии взрывов

    В США прокомментировали возможное снятие санкций с России

    В Госдуме расценили слова Зеленского о параде Победы в Москве как отказ от перемирия

    На Украине заявили о подготовке санкций против мэра Киева

    В Госдуме призвали ударить по ВСУ «Орешником» после атаки дронов на Алешки

    Китайский турист дал отпор пытавшемуся его обворовать мигранту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости