В Белом доме прокомментировали сделку с Украиной по ресурсам

Белый дом: Сделка с Украиной отражает приверженность США установлению мира

Сделка с Украиной отражает приверженность США урегулированию конфликта и установлению долгосрочного мира. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте Белого дома.

«Президент [США Дональд] Трамп видел цель этого партнерства между американцами и украинцами в том, чтобы продемонстрировать приверженность обеих сторон прочному миру и процветанию на Украине», — утверждается в публикации.

В Белом доме отметили, что в рамках соглашения будет создан фонд, куда будет поступать «50 процентов от роялти, лицензионных сборов и других подобных платежей» от проектов по добыче природных ресурсов на Украине. Заключенное соглашение в заявлении названо «историческим».

1 мая США и Украина заключили сделку по минералам. США получили доступ к инвестиционным проектам по разработке украинских природных ресурсов, в том числе алюминия, графита, нефти и природного газа.