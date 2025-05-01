В Госдепе предсказали перемены в ситуации на Украине после заключения сделки с США

Госдеп: Сделка США и Киева по ресурсам укрепит нацбезопасность Украины

Официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс предсказала перемены в ситуации на Украине после заключения сделки по ресурсам между Киевом и Вашингтоном. Ее слова приводит РИА Новости.

Чиновница подчеркнула, что это не только финансовое соглашение, это сближение двух стран, которое изменит происходящее сейчас.

«У них есть друг, и весь мир заметит, когда у вас есть друг такой, как США, и мы сотрудничаем с ними в их стране, это укрепит национальную безопасность для всех участников», — сказала Брюс.

Соглашение между США и Украиной было подписано 1 мая. В Белом доме заявили, что сделка отражает приверженность США урегулированию конфликта и установлению долгосрочного мира. В американской администрации уточнили, что в рамках соглашения будет создан фонд, куда будет поступать «50 процентов от роялти, лицензионных сборов и других подобных платежей» от проектов по добыче природных ресурсов на Украине. Заключенное соглашение в заявлении названо «историческим».

