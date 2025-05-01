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22:25, 1 мая 2025Россия

В Госдуме расценили слова Зеленского о параде Победы в Москве как отказ от перемирия

Депутат Белик: Зеленский угрозами о параде Победы отказался соблюдать перемирие
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в комментарии РИА Новости расценил слова президента Украины Владимира Зеленского о параде Победы в Москве как отказ от перемирия.

Накануне украинский лидер заявил в своем вечернем обращении, что России следует переживать насчет факта проведения парада в Москве. «Сейчас они переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают», — сказал он.

«Угрозы Зеленского четко показали, что он не собирается соблюдать перемирие на 9 мая. При плачевных делах на фронте ему как воздух нужна пиар-победа, вот он и делает различного рода провокационные заявления», — подчеркнул Белик.

28 апреля президент России Владимир Путин объявил перемирие в зоне специальной военной операции (СВО) с 8 до 11 мая, приуроченное к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Зеленский в ответ назвал предложение манипуляцией.

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