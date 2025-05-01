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23:52, 1 мая 2025Россия

В Госдуме высказались о будущем лидере Украины

Депутат Госдумы Бородай: На смену Зеленскому придут еще большие радикалы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press

Депутат Госдумы Александр Бородай в комментарии изданию «Царьград» заявил, что на смену украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придут «еще большие радикалы».

«Никаких миролюбивых лидеров там не будет, и они там невозможны», — высказался политик, добавив, что на миролюбивую Украины рассчитывать бесполезно.

Ранее Зеленский заявил, что президентские выборы на Украине должны пройти после окончания конфликта с Россией в соответствии с заранее подготовленным планом. Политик также добавил, что первостепенным шагом должна стать разработка плана урегулирования с гарантиями безопасности для Украины.

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