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13:55, 1 мая 2025Россия

В Кремле рассказали о возвращении из украинского плена на Пасху сотен россиян

Кремль: На Пасху благодаря ОАЭ с Украины вернулись 246 пленных россиян
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Благодаря усилиям Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в канун Пасхи в Россию смогли вернуться 246 пленных российских военнослужащих. Об этом в четверг, 1 мая, сообщили в Кремле после телефонного разговора президента Владимира Путина с лидером ОАЭ Мухаммадом бен Зайдом аль-Нахайяном.

«Владимир Путин высоко оценил оказываемое Эмиратами содействие в организации обменов удерживаемыми лицами между Россией и Украиной», — сообщили в пресс-службе.

Также отмечается, что президенты двух стран выразили удовлетворение текущим уровнем двусторонних отношений, которые носят стратегический характер и успешно развиваются в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях.

«Столь тесное сотрудничество позволяет вести диалог даже по весьма чувствительным международным вопросам», — подчеркнули в Кремле.

Ранее 1 мая сообщалось, что российский президент встретился в Кремле с заместителем премьер-министра, главой МВД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Сейфом Бен Заидом Аль Нахайяном. На встрече также присутствовал глава российского Министерства внутренних дел Владимир Колокольцев.

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