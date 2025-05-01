Путин принял в Кремле вице-премьера ОАЭ Аль Нахайяна

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с заместителем премьер-министра, главой МВД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Сейфом Бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

На встрече также присутствовал глава российского Министерства внутренних дел Владимир Колокольцев. «Нас с Объединенными Арабскими Эмиратами связывают очень добрые, дружеские отношения», — заявил Путин перед началом переговоров.

В марте глава Чечни Рамзан Кадыров покинул Россию для встречи с главой Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Зейд Аль Нахайяном. Кадыров назвал шейха Аль Нахайяна своим старшим братом и вдохновляющим его великим лидером.