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14:53, 1 мая 2025Россия

В России назвали удар ВСУ по рынку в Алешках разогревом перед перемирием

Военкор Сладков назвал удар ВСУ по рынку в Алешках разогревом перед перемирием
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Владимира Сальдо

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Центральному рынку в Алешках Херсонской области представляет собой теракт, а не диверсию или боевую атаку. Об этом в четверг, 1 мая, заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков, назвав это разогревом перед перемирием.

«Нас разогревают перед нашим же перемирием на День Победы. Не подстрекаю, не брызжу желчью, нет, просто прикидываю, будем скорбеть и мстить, или просто скорбеть», — написал он.

Удар по рынку был нанесен FPV-дронами около 9:30 утра по московскому времени. В этот момент на рынке находилось множество людей. Предварительно, жертвами стали минимум семь человек. Более 20 человек получили ранения.

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