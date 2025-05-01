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22:58, 1 мая 2025Бывший СССР

В России сообщили о начале штурма Красноармейска

Российские войска начали бои за Покровск в ДНР
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российские войска начали бои за Красноармейск (украинское название Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). О начале штурма сообщил ряд военных каналов, в том числе «Военное дело» и «Военный обозреватель».
Отмечается, что подразделения штурмуют южную часть города, в частности микрорайоны Лазурный и Шахтерский.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщал, что наступление у Красноармейска ведет 255-й полк. Атаки пехоты сопровождались захватом линий обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с блиндажами и огневыми точками при активной поддержке техники и беспилотников.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России прорвались на пять километров и быстро взяли под контроль Новоеленовку, наступая к Константиновке.

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