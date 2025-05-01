«РВ»: ВС России быстро освободили Новооленовку, наступая к Константиновке

Вооруженные силы (ВС) России прорвалась на пять километров и быстро освободили Новооленовку, наступая к Константиновке. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» («РВ»).

Отмечается, что на константиновском направлении, между Красноармейском (украинское название — Покровск) и Торецком (украинское название Дзержинска), российские штурмовики на мотоциклах прорвались из Тарасовки в Новооленовку.

«Перед этим в ходе наступительных действий наши подразделения освободили Тарасовку, Водяное Второе и практически взяли Березовку», — говорится в посте.

Ранее военкоры рассказали о прорыве ВС России в восточной части Григоровки.