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21:29, 1 мая 2025Бывший СССР

Военкоры рассказали об освобождении Новооленовки российскими штурмовиками

«РВ»: ВС России быстро освободили Новооленовку, наступая к Константиновке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России прорвалась на пять километров и быстро освободили Новооленовку, наступая к Константиновке. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» («РВ»).

Отмечается, что на константиновском направлении, между Красноармейском (украинское название — Покровск) и Торецком (украинское название Дзержинска), российские штурмовики на мотоциклах прорвались из Тарасовки в Новооленовку.

«Перед этим в ходе наступительных действий наши подразделения освободили Тарасовку, Водяное Второе и практически взяли Березовку», — говорится в посте.

Ранее военкоры рассказали о прорыве ВС России в восточной части Григоровки.

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