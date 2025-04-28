Военкоры сообщили о прорыве ВС России в восточной части Григоровки

«РВ»: ВС России закрепились и заняли блиндажи в восточной части Григоровки

Российские войска на северском направлении после освобождения Белогоровки и мелового карьера уже закрепились и заняли блиндажи в восточной части Григоровки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны» («РВ»).

«Мощный прорыв армии России за Белогоровку: идет штурм Григоровки», — говорится в посте об успехах Вооруженных сил (ВС) РФ.

Ранее российские войска в ходе успешных боевых действий продвинулись у Двуречной в Харьковской области.

Кроме того, ВС РФ совершили рывок в ДНР и продвинулись почти на километр.