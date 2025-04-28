Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:36, 28 апреля 2025Бывший СССР

Военкоры сообщили о прорыве ВС России в восточной части Григоровки

«РВ»: ВС России закрепились и заняли блиндажи в восточной части Григоровки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска на северском направлении после освобождения Белогоровки и мелового карьера уже закрепились и заняли блиндажи в восточной части Григоровки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны» («РВ»).

«Мощный прорыв армии России за Белогоровку: идет штурм Григоровки», — говорится в посте об успехах Вооруженных сил (ВС) РФ.

Ранее российские войска в ходе успешных боевых действий продвинулись у Двуречной в Харьковской области.

Кроме того, ВС РФ совершили рывок в ДНР и продвинулись почти на километр.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Прекращение огня должно быть безусловным». Как Украина и Запад отреагировали на объявленное Путиным перемирие?

    Ватикан уличили в сокрытии послания пришельцев

    Власти Испании отреагировали на блэкаут в стране

    Советники Трампа рассказали о неофициальном правиле в администрации США

    В России спрогнозировали последствия блэкаута для Европы

    Роднина назвала главное преимущество спортсменов в политике

    Создан уникальный контрацептив для мужчин

    Внук генерала де Голля оценил объявление Путиным перемирия

    «Я грешила весь год». Как календарь с молодыми и сексуальными священниками Ватикана спасает туризм и завоевывает миллионы

    Захарова прокомментировала слова Зеленского о «ликвидации» российского генерала

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости