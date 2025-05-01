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10:29, 1 мая 2025Культура

В Словакии прошла акция протеста из-за концерта Нетребко

Десятки человек пришли на акцию против концерта Нетребко в Братиславе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Несколько десятков человек пришли на акцию протеста против концерта российской оперной певицы Анны Нетребко в Братиславе. Об этом сообщает РИА Новости.

Концерт состоялся 30 апреля в Словацком национальном театре, и за час до его начала прошла акция протеста. На нее пришли несколько десятков человек, которые обвиняли Нетребко в нежелании осудить российскую спецоперацию на Украине.

Участники акции также критиковали и освистывали соотечественников, которые купили билеты на концерт. Они скандировали лозунг «позор зрителям». Кроме того, протестующие осуждали премьер-министра Словакии Роберта Фицо за намерение посетить Москву в День Победы.

В конце января словацкий портал Pravda сообщил, что посол Украины в Братиславе Мирослав Кастран направлял Словакии дипломатическую ноту протеста, пытаясь тем самым добиться отмены концерта Нетребко.

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