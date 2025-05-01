В США указали на крупный недостаток сделки с Украиной по ресурсам

WP: Никто не знает ценность украинских редкоземельных металлов

Крупным недостатком сделки Украины и США по ресурсам является тот факт, что никто не знает ценность украинских редкоземельных металлов. Об этом пишет The Washington Post.

«Сколько на самом деле стоят важнейшие полезные ископаемые Украины? Никто не знает. США и Украина объявили о сделке по минералам, о которой было много споров. Но ценность минералов Украины остается неясной», — утверждается в публикации.

По данным издания, добыча и переработка полезных ископаемых является «медленной, грязной» работой и «может потребовать обширной новой инфраструктуры с неопределенными затратами». Согласно материалу, во многих случаях это означает нерентабельность месторождения для эксплуатации.

В конце февраля президент США Дональд Трамп заявил, что готовившееся соглашение с Украиной по редкоземельным металлам может оцениваться в один триллион долларов.