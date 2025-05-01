В США усомнились в прибыли от ресурсов Украины

NYT усомнилась в прибыли США от украинских редкоземельных металлов

Потребуется достаточно много времени, прежде чем украинские редкоземельные ресурсы начнут приносить прибыль США. С таким мнением выступила газета The New York Times.

«На извлечение нетронутых ресурсов Украины, которые являются предметом сделки, и получение с них прибыли могут уйти многие годы. И они могут не принести того богатства, о котором давно говорил президент [США Дональд] Трамп», — отмечается в публикации.

Журналисты также указали, что сейчас нет понимания, как сделка будет действовать на практике.

О подписании США и Украиной соглашения о ресурсах сообщалось ранее 1 мая. В рамках реализации сделки создадут инвестиционный фонд. При этом Вашингтон получит доступ к проектам по разработке недр Украины.