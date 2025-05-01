В зоне СВО ликвидировали офицера нацбатальона ВСУ «Волки Да Винчи»

Поддубный: Начальника РЭБ нацбата ВСУ «Волки Да Винчи» Герулу уничтожили на СВО

Начальника РЭБ нацбатальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Волки Да Винчи» капитана Дмитрия Герулу уничтожили на красноармейском направлении в зоне специальной военной операции (СВО). О судьбе украинского офицера рассказал в Telegram-канале Герой России, военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.

«Ликвидирован начальник РЭБ нацбатальона "Волки Да Винчи", капитан Дмитрий Герула. Наши дроноводы уничтожили боевика на красноармейском направлении», — написал военкор.

Ранее сообщалось, что российские войска поразили пункты временной дислокации иностранных наемников в рядах ВСУ. Также ударам подверглись склады боеприпасов и украинские предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК), указали в Минобороны РФ.