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12:21, 30 апреля 2025Россия

Российские войска ударили по базам иностранных наемников ВСУ

Минобороны России: ВС РФ поразили пункты временной дислокации наемников ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска поразили пункты временной дислокации иностранных наемников в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об ударе по базам наемников журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве сообщили, что при атаке Вооруженные силы России использовали авиацию, артиллерию и дроны.

Кроме баз иностранных наемников ударам подверглись склады боеприпасов, а также украинские предприятия военно-промышленного комплекса.

Также в ходе ежедневного брифинга Министерство обороны сообщило, что российские войска взяли под контроль очередной населенный пункт — село Новое в Донецкой народной республике.

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