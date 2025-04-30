Российские войска ударили по базам иностранных наемников ВСУ

Минобороны России: ВС РФ поразили пункты временной дислокации наемников ВСУ

Российские войска поразили пункты временной дислокации иностранных наемников в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об ударе по базам наемников журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве сообщили, что при атаке Вооруженные силы России использовали авиацию, артиллерию и дроны.

Кроме баз иностранных наемников ударам подверглись склады боеприпасов, а также украинские предприятия военно-промышленного комплекса.

Также в ходе ежедневного брифинга Министерство обороны сообщило, что российские войска взяли под контроль очередной населенный пункт — село Новое в Донецкой народной республике.