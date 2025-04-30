Минобороны России отчиталось о взятии под контроль поселка Новое в ДНР

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Речь идет о поселке Новое в Донецкой народной республике (ДНР), где бои проводили военнослужащие подразделений группировки войск «Запад».

Помимо того, российским бойцам удалось нанести поражение бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Двуречная, Купянск, Осиново, Нечволодовка, Каменка, Купянск-Узловой в Харьковской области, а также около Кировска в ДНР.

За сутки, добавили в оборонном ведомстве, противник лишился более 220 бойцов, двух боевых бронированных машин, пяти орудий полевой артиллерии, произведенных западными странами, а также склада с боеприпасами.

Накануне российская армия взяла под контроль населенный пункт Дорошовка в Харьковской области. До этого сообщалось о занятии Вооруженными силами России Каменки в Харьковской области.