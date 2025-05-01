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18:16, 1 мая 2025Бывший СССР

Зеленский объяснил введение новых санкций против России

Зеленский заявил о санкциях против причастных к военному производству России лиц
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Jose Luis Magana / AP

Украинский лидер Владимир Зеленский объяснил, почему он ввел новые санкции против России. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Как пояснил Зеленский, в санкционные списки попали компании и физические лица, которые причастны к российскому военному производству. «Второй пакет санкций сегодня ─ это 106 субъектов, которые своей деятельностью активно поддерживают присутствие россиян в Крыму, Донецкой и Луганской областях, а также занимаются поставками для армии», ─ заявил политик.

Кроме того, по словам государственного деятеля, санкции были введены против украинцев, которые осуществляют активные информационные операции в ущерб Украине. В настоящий момент Киев ведет работу над тем, чтобы в юрисдикциях партнеров поддержали ограничения для попавших в эти списки лиц, заключил Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский ввел санкции против шоумена Никиты Джигурды. В перечень попали и еще несколько российских знаменитостей.

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