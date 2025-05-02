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04:01, 2 мая 2025Бывший СССР

Эксперт раскрыл ошибку ВСУ в Харьковской области

Марочко: Киев не успел нарастить группировку у Першотравневого
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Киев построил фортификационные сооружения у населенного пункта Першотравневое Харьковской области, но не успел нарастить там группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Сооружения должны были наполнить личным составом, но этого не произошло. По словам Марочко, из-за этой ошибки «часть украинских оборудованных позиций уже заняты нашими войсками».

29 апреля Минобороны сообщило, что российская армия взяла под контроль населенный пункт Дорошовка в Харьковской области. Как уточнило ведомство, село заняли подразделения группировки войск «Запад».

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