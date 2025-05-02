Госсекретарь США назвал одно из условий для ядерной сделки с Ираном

Рубио: Иран в случае сделки должен допустить инспекторов на ядерные объекты

Госсекретарь США Марко Рубио в эфире телеканала Fox News назвал одно из условий для ядерной сделки с Ираном. По его словам, Тегеран должен допустить инспекторов на все атомные объекты.

«Если они хотят мирной атомной энергии, они должны разрешить доступ инспекторов любого вида, в том числе американских», — подчеркнул глава Госдепа.

Рубио добавил, что экспертами могут выступать и представители других стран, однако Иран не сможет запретить доступ проверяющим из США.

Третий этап переговоров Ирана и США прошел в Омане 26 апреля. Американскую делегацию возглавил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Иранскую сторону представлял глава МИД страны Аббас Аракчи. В первый раз они встретились в Омане 12 апреля, далее состоялись переговоры 19 апреля в Риме.

