США и Иран завершили третий раунд переговоров

В Омане завершился третий раунд переговоров США и Ирана по ядерной программе

В субботу, 26 апреля, в столице Омана Мускате состоялся третий раунд переговоров между США и Ираном о снятии санкций в обмен на остановку иранской ядерной программы. Об этом со ссылкой на иранское госагентство ISNA сообщает РИА Новости.

Американскую делегацию возглавил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Иранскую сторону представлял глава МИД Аббас Аракчи. В первый раз они встретились в Омане 12 апреля, далее состоялись переговоры 19 апреля в Риме.

По словам Аракчи, второй раунд переговоров прошел в конструктивной атмосфере. Уиткофф также оценивал произошедший обмен мнениями сторон как конструктивный и позитивный.

Президент США Дональд Трамп предложил верховному лидеру Ирана Али Хаменеи заключить новое соглашение по ядерной программе в начале марта. В случае отказа он пригрозил решить вопрос военным путем. Руководство Ирана исключило возможность прямых переговоров на фоне угроз, но согласилось на контакты при посредничестве третьих стран.

Аракчи перед второй встречей также объяснял, что пока Вашингтон сохраняет экономические санкции в отношении Ирана и продолжает давление на страну, Тегеран не намерен вести прямые переговоры. По его словам, сделку удастся заключить в случае, если США не начнут выставлять нереалистичные условия и продемонстрируют серьезность намерений.