Глава МИД Ирана назвал причину отказа от прямых переговоров с США

Глава МИД Ирана Аракчи назвал прямые переговоры с США невозможными из-за санкций

Иран не может проводить с США прямые переговоры из-за американских санкций против Исламской Республики. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«В настоящее время мы будем вести только непрямые переговоры. По причине угроз, которые озвучивают США, а также экономических санкций и давления на нашу страну мы не можем вести с ними прямые переговоры», — сказал дипломат на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.

Глава иранского МИД также подчеркнул, что достижение договоренности между странами возможно лишь в том случае, если Вашингтон продемонстрирует серьезность своих намерений и не станет выставлять Тегерану нереалистичных условий.

Непрямые переговоры между Ираном и Соединенными Штатами состоялись 12 апреля в Омане. Иранская сторона была представлена главой МИД Аббасом Аракчи, а американская — спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом.