Госсекретарь США обвинил Германию в маскировке тирании под демократию

Рубио о признании АдГ экстремистской: Демократия в ФРГ — замаскированная тирания

Демократия в Федеративной Республике Германии (ФРГ) является замаскированной тиранией. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в соцсети X.

«Германия только что предоставила своему шпионскому агентству новые полномочия для слежки за оппозицией. Это не демократия — это замаскированная тирания», — написал Рубио.

Комментируя признание правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) экстремистской организацией, госсекретарь США подчеркнул, что по-настоящему экстремистской является «иммиграционная политика истеблишмента» ФРГ. Он также призвал Берлин сменить курс.

2 мая Федеральное ведомство по защите конституции ФРГ заявило о признании АдГ экстремистской организацией. Партию обвинили в политике, которая направлена на «исключение определенных групп населения из равноправного участия в жизни общества».