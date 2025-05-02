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09:45, 2 мая 2025Бывший СССРЭксклюзив

Идею размещения войск Северной Кореи на границе России оценили

Военный аналитик Норин: Размещение войск КНДР на границе России маловероятно
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Размещение войск Северной Кореи на границе России маловероятно, так как их участие в боях за освобождение от Вооруженных сил Украины (ВСУ) Курской области преследовало иные задачи. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал историк, военный аналитик Евгений Норин.

В частности, эксперт указал, что КНДР направила свои силы в российский регион, чтобы дать самим корейцам опыт современных боевых действий. Кроме того, он напомнил, что Пхеньян не направлял слишком большие по численности силы для такой масштабной задачи, как охрана протяженной границы.

В чем шлягер для корейского командования здесь будет, если они будут просто стоять вдоль границы и ожидать противника?

При этом Норин подчеркнул, что стратегическое партнерство России и Северной Кореи взаимовыгодно и имеет важное значение в контексте конфликта на Украине.

Участие Северной Кореи в конфликте держится на других основаниях. КНДР помогает нам военными материалами, боеприпасами, частично вооружением. Очень важно, что такой союз оказался очень полезным, но он именно военно-технический

26 апреля начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил о помощи северокорейских солдат в освобождении Курской области. В отчете российскому лидеру Владимиру Путину он подчеркнул, что рядовые солдаты и офицеры КНДР показали высокий профессионализм, а также проявили героизм, стойкость и мужество.

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