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01:28, 2 мая 2025Россия

Над Крымом сбили более десяти дронов

Shot: В небе над Крымом звучат взрывы, сбито около 15 беспилотников
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым. Местные жители сообщают о взрывах и вспышках в небе, пишет Telegram-канал Shot.

«Очевидцы рассказали Shot, что атака началась около 00:40. Жители Севастополя, Евпатории, Феодосии и Симферополя пишут о многочисленных вспышках и взрывах», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, российские ПВО сбили уже примерно 15 дронов. Сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Ранее сообщалось, что ВСУ готовят комбинированную атаку на Крымский полуостров, в которой будут участвовать беспилотники и безэкипажные катера.

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