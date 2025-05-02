Над Крымом сбили более десяти дронов

Shot: В небе над Крымом звучат взрывы, сбито около 15 беспилотников

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым. Местные жители сообщают о взрывах и вспышках в небе, пишет Telegram-канал Shot.

«Очевидцы рассказали Shot, что атака началась около 00:40. Жители Севастополя, Евпатории, Феодосии и Симферополя пишут о многочисленных вспышках и взрывах», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, российские ПВО сбили уже примерно 15 дронов. Сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Ранее сообщалось, что ВСУ готовят комбинированную атаку на Крымский полуостров, в которой будут участвовать беспилотники и безэкипажные катера.